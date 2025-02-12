Шмигаль поговорив з міністром Трампа про економічну співпрацю і посилення санкції проти РФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провір зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, під час якої йшлося, зокрема про перспективи економічної співпраці і посилення санкцій проти РФ.

Про це Шмигаль написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український прем’єр, Бессент "підтвердив відданість США подальшій підтримці незалежності України".

"Ми ґрунтовно обговорили перспективи нашої економічної співпраці. США зацікавлені в мирній та сильній Україні й готові, зокрема, допомагати в прискоренні відновлення нашої держави", – підкреслив він.

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Шмигаль також розповів, що порушив питання необхідності посилення санкцій, зокрема проти "Росатому" та атомної галузі РФ.

"Наголосив на необхідності відключення всіх російських банків від системи SWIFT і збільшення зусиль для боротьби з російським "тіньовим флотом", накласти жорсткі санкції на всю нафтогазову сферу РФ", – зауважив очільник українського уряду.

Він додав, що також конфіскувати заморожені російські активи та спрямувати ці кошти для відновлення України.

Бессент прибув до України у середу, 12 лютого. В ході візиту від зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Згодом Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.