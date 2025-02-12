Шмыгаль поговорил с министром Трампа об экономическом сотрудничестве и усилении санкций против РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом, во время которой речь шла, в частности о перспективах экономического сотрудничества и усиления санкций против РФ.

Об этом Шмыгаль написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский премьер, Бессент "подтвердил приверженность США дальнейшей поддержке независимости Украины".

"Мы основательно обсудили перспективы нашего экономического сотрудничества. США заинтересованы в мирной и сильной Украине и готовы, в частности, помогать в ускорении восстановления нашего государства", – подчеркнул он.

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Шмыгаль также рассказал, что поднял вопрос о необходимости усиления санкций, в частности против "Росатома" и атомной отрасли РФ.

"Подчеркнул необходимость отключения всех российских банков от системы SWIFT и увеличение усилий для борьбы с российским "теневым флотом", наложить жесткие санкции на всю нефтегазовую сферу РФ", – отметил глава украинского правительства.

Он добавил, что также конфисковать замороженные российские активы и направить эти средства для восстановления Украины.

Бессент прибыл в Украину в среду, 12 февраля. В ходе визита от встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Впоследствии Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.