Спецслужби Литви поки не підтверджують диверсії у пошкодженні кабелів в Балтійському морі

Директора Департаменту державної безпеки (ДДБ) Литви Дарюс Яунішкіс заявив, щонаразі немає доказів того, що підводні телекомунікаційні та електричні кабелі в Балтійському морі останніми місяцями пошкоджували навмисне.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника литовської спецслужби, роль відомства – "спостерігати, отримувати всю можливу інформацію та інформувати, щоб ми краще підготувалися",– наголосив він.

"Поки що немає даних про те, що ця (діяльність. – Ред.) має навмисний характер. Поки що", – сказав Яунішкіс.

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Однак глава розвідки підкреслив, що ситуація в регіоні залишається напруженою.

"Ситуація залишається гарячою і, мабуть, буде загострюватися. Плекати ілюзії, що наші неспокійні сусіди заспокояться, було б просто наївно", – наголосив Яунішкіс.

За його словами, ДДБ має виступити з доповіддю про загрози вже на початку березня.

Раніше в Естонії припускали, що судноплавним компаніям доведеться платити за користування Балтійським морем, щоб покрити високі витрати на захист підводних кабелів.

Своєю чергою литовський прем'єр Палуцкас заявляв, що Європейський Союз міг би фінансово підтримати країни, які постраждали від потенційних актів саботажу на тлі серії інцидентів з пошкодженням кабелів у Балтійському морі.