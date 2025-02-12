Спецслужбы Литвы пока не подтверждают диверсии в повреждении кабелей в Балтийском море

Директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что пока нет доказательств того, что подводные телекоммуникационные и электрические кабели в Балтийском море в последние месяцы повреждали умышленно.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам главы литовской спецслужбы, роль ведомства – "наблюдать, получать всю возможную информацию и информировать, чтобы мы лучше подготовились", – подчеркнул он.

"Пока нет данных о том, что эта (деятельность. – Ред.) имеет преднамеренный характер. Пока что", – сказал Яунишкис.

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Однако глава разведки подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряженной.

"Ситуация остается горячей и, видимо, будет обостряться. Лелеять иллюзии, что наши беспокойные соседи успокоятся, было бы просто наивно", – подчеркнул Яунишкис.

По его словам, ДГБ должен выступить с докладом об угрозах уже в начале марта.

Ранее в Эстонии предполагали, что судоходным компаниям придется платить за пользование Балтийским морем, чтобы покрыть высокие расходы на защиту подводных кабелей.

В свою очередь литовский премьер Палуцкас заявлял, что Европейский Союз мог бы финансово поддержать страны, пострадавшие от потенциальных актов саботажа на фоне серии инцидентов с повреждением кабелей в Балтийском море.