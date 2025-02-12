У ЄС сформували наглядову раду механізму Ukraine Facility

Європейська комісія 11 лютого оголосила про завершення формування Аудиторської ради Ukraine Facility – механізму надання макрофінансової допомоги Україні до 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Виконавчий орган ЄС у вівторок призначив трьох останніх членів Аудиторської ради Ukraine Facility. Ними стали колишній президент Національного банку Польщі професор Марек Белька, експерт з аудиту та контролю Гейс де Вріс та спеціаліст з фінансового менеджменту Гуннар Вельцгольц.

"Цими призначеннями було завершено формування складу Аудиторської ради, яка невдовзі розпочне свою роботу в повному складі", – пояснюють у Мінекономіки.

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Аудиторську раду Ukraine Facility було створено у червні 2024 року. Її завданням є перевірка, чи належним чином Україна розслідує можливі випадки шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і будь-яких інших порушень щодо будь-яких витрат.

Формат роботи ради передбачає регулярні візити в Україну та співпрацю на постійній основі з урядом України та міжнародними партнерами. Діяти рада буде до червня 2028 року.

Програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.

У Києві раніше говорили, що очікують отримати 12,5 млрд євро від ЄС у 2025 році в рамках Ukraine Facility.

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