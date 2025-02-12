В ЕС сформировали наблюдательный совет механизма Ukraine Facility

Европейская комиссия 11 февраля объявила о завершении формирования Аудиторского совета Ukraine Facility – механизма предоставления макрофинансовой помощи Украине до 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Исполнительный орган ЕС во вторник назначил трех последних членов Аудиторского совета Ukraine Facility. Ими стали бывший президент Национального банка Польши профессор Марек Белька, эксперт по аудиту и контролю Гейс де Врис и специалист по финансовому менеджменту Гуннар Вельцгольц.

"Этими назначениями было завершено формирование состава Аудиторского совета, который вскоре начнет свою работу в полном составе", – объясняют в Минэкономики.

Реклама:

Аудиторский совет Ukraine Facility был создан в июне 2024 года. Его задачей является проверка, должным ли образом Украина расследует возможные случаи мошенничества, коррупции, конфликта интересов и любых других нарушений в отношении любых расходов.

Формат работы совета предусматривает регулярные визиты в Украину и сотрудничество на постоянной основе с правительством Украины и международными партнерами. Действовать совет будет до июня 2028 года.

Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

В Киеве ранее говорили, что ожидают получить 12,5 млрд евро от ЕС в 2025 году в рамках Ukraine Facility.

Читайте также: Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.