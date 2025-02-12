У Білому домі не змогли назвати передумов зустрічі Трампа з Путіним
Білий дім, коментуючи розмову Дональда Трампа і Владіміра Путіна та озвучений ними намір провести зустріч, не уточнив, чи існують для цього якісь передумови.
Таке речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала у відповідь на питання CNN, повідомляє "Європейська правда".
За словами Левітт, їй невідомо про будь-які передумови для можливої зустрічі Трампа і Путіна, але "це не означає, що їх не існує".
"Я щойно розмовляла з президентом і нашою командою з національної безпеки, мені не повідомили про жодні умови, але якщо вони існують, я з радістю їх озвучу", – додала вона.
У середу Трамп поговорив з господарем Кремля Владіміром Путіним, після чого заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".
"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.
Після цього Трамп подзвонив Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.