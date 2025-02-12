В Белом доме не смогли назвать предпосылок встречи Трампа с Путиным

Белый дом, комментируя разговор Дональда Трампа и Владимира Путина и озвученное ими намерение провести встречу, не уточнил, существуют ли для этого какие-то предпосылки.

Такое пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала в ответ на вопрос CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам Левитт, ей неизвестно о каких-либо предпосылках для возможной встречи Трампа и Путина, но "это не значит, что их не существует".

"Я только что разговаривала с президентом и нашей командой по национальной безопасности, мне не сообщили ни о каких условиях, но если они существуют, я с радостью их озвучу", – добавила она.

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В среду Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга", – добавил американский президент.

После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.