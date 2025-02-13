Глава МИД Польши ожидает, что на Мюнхенской конференции "будет твориться история"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что предстоящие переговоры с представителями новой администрации США на Мюнхенской конференции по безопасности будут решающими для трансатлантического сотрудничества и безопасности Европы.

Заявление польского министра приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Сикорский сказал, что ожидает, что "это будет очень важная конференция, на которой будет твориться история".

По его словам, нет лучшей гарантии безопасности континента, чем тесное трансатлантическое сотрудничество.

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"Но Европа должна делать все больше и больше для собственной обороны. Я искренне верю, что мы можем работать вместе с Соединенными Штатами над выработкой взаимовыгодных правил диалога как по политике безопасности, так и по торговой политике", – подчеркнул глава польского МИД.

Сикорский добавил, что Польша будет неуклонно добиваться усиления военной поддержки Украины и продолжения санкционного давления на Российскую Федерацию, а также делать все для усиления роли Европы.

"Сильная Европа равна сильным Соединенным Штатам Америки и трансатлантическому альянсу. Мы должны разделять не только наши ценности, но и большинство наших интересов, и вместе мы сможем успешно противостоять вызовам, которые бросают нам авторитарные режимы", – добавил он.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог также примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене.

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что главным вопросом на Мюнхенской конференции по безопасности будет война России против Украины.