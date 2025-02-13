Пісторіус про вимоги США щодо витрат на оборону: вони й самі далекі від 5% від ВВП
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус знову відкинув вимогу нової американської адміністрації щодо витрат на оборону в розмірі 5% від ВВП, зазначивши, що й самі США не відповідають цьому показнику.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького оборонного відомства наводить n-tv.
За його словами, питання про підвищення витрат на оборону до 5% від ВВП наразі "не стоїть на порядку денному".
"Є вимога американського президента, що це має бути п'ять відсотків. Самі американці все ще дуже, дуже далекі від цього", – сказав Пісторіус.
При цьому він не вказав, яким, на його думку, має бути показник витрат на оборону.
Однак німецький міністр визнає, що "два або два з половиною відсотки" витрат на оборону не спрацюють.
"Ми повинні бути чесними на даному етапі", – додав він.
Напередодні новий глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп вимагає від союзників по НАТО витрачати 5% від ВВП на оборону, а також додав, що витрат у розмірі 2% від ВВП вже недостатньо.
Тоді як деякі держави, як-то країни Балтії та Польща, підтримали вимогу Трампа, інші, наприклад Німеччина, назвали 5% ВВП недосяжним показником.
Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону.