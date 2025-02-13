У Польщі кажуть, що розмова Трампа з Путіним нагадує "концерт держав XIX століття"

Міністр Польщі у справах Європейського Союзу Адам Шлапка заявив, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським правителем Владіміром Путіним – це "сигнал, який може викликати занепокоєння".

Про це польський міністр сказав в ефірі TVN24, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, той факт, що Трамп говорив з Путіним не тільки про війну РФ проти України, виглядає "щонайменше дивним".

"Говорити про штучний інтелект і мати в голові зображення з Бучі – від такого волосся стає дибки", – сказав Шлапка.

Однак він зазначив, що "той факт, що ми чуємо про тривожний сигнал, не повинен нас лякати, він повинен лише мобілізувати нас до дій".

"Зрозуміло, що і для України, і для США, і, звичайно, для Європи метою є мир. Тільки мир має бути таким, який відповідає нашим інтересам, який є справедливим і тривалим", – підкреслив міністр.

Він також переконаний, що перемовини мають проводитися спільно, як Сполученими Штатами, так і Європою, і до них має бути залучена й Україна.

Шлапка підкреслив, що "ми повинні усвідомити, що часи, коли мислення про майбутнє було лише позитивним… минули".

"Нам дійсно потрібно дуже відповідально підійти до того, як буде виглядати майбутнє. І нам дійсно потрібно інвестувати в нашу безпеку. І нам дійсно потрібно інвестувати в європейську єдність. Тому що найбільша загроза для безпеки Польщі, окремих європейських країн загалом – це повернення до "концерту сильних", – сказав він.

Шлапка додав, що остання розмова Трампа з Путіним "тому й тривожна, що вона нагадує такий концерт сильних держав XIX століття: "ми тут зустрінемося, ми тут поладнаємо".

У середу Трамп поговорив з господарем Кремля Владіміром Путіним, після чого заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.

Після цього Трамп подзвонив Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

Водночас європейські лідери, зокрема міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, переконані, що до переговорного процесу мають бути залучені Європа і Україна.

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