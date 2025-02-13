В Польше говорят, что разговор Трампа с Путиным напоминает "концерт держав XIX века"

Министр Польши по делам Европейского Союза Адам Шлапка заявил, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным – это "сигнал, который может вызвать беспокойство".

Об этом польский министр сказал в эфире TVN24, сообщает "Европейская правда".

По его словам, тот факт, что Трамп говорил с Путиным не только о войне РФ против Украины, выглядит "по меньшей мере странным".

"Говорить об искусственном интеллекте и иметь в голове изображение из Бучи – от такого волосы встают дыбом", – сказал Шлапка.

Однако он отметил, что "тот факт, что мы слышим о тревожном сигнале, не должен нас пугать, он должен лишь мобилизовать нас к действиям".

"Понятно, что и для Украины, и для США, и, конечно, для Европы целью является мир. Только мир должен быть таким, который отвечает нашим интересам, который является справедливым и длительным", – подчеркнул министр.

Он также убежден, что переговоры должны проводиться совместно, как Соединенными Штатами, так и Европой, и к ним должна быть привлечена и Украина.

Шлапка подчеркнул, что "мы должны осознать, что времена, когда мышление о будущем было только положительным... прошли".

"Нам действительно нужно очень ответственно подойти к тому, как будет выглядеть будущее. И нам действительно нужно инвестировать в нашу безопасность. И нам действительно нужно инвестировать в европейское единство. Потому что самая большая угроза для безопасности Польши, отдельных европейских стран в целом – это возвращение к "концерту сильных", – сказал он.

Шлапка добавил, что последний разговор Трампа с Путиным "потому и тревожный, что он напоминает такой концерт сильных держав XIX века: "мы здесь встретимся, мы здесь поладим".

В среду Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга", – добавил американский президент.

После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.

В то же время европейские лидеры, в частности министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, убеждены, что к переговорному процессу должны быть привлечены Европа и Украина.

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