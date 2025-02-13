Антиправительственные протесты остановили авиасообщение в Бельгии

Тысячи бельгийцев вышли на улицы в четверг в знак протеста против запланированной новым правительством пенсионной реформы в первый день многодневной забастовки, которая остановила все воздушное сообщение в стране.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Представитель аэропорта Брюсселя заявил об отмене 430 рейсов в четверг.

В то же время он добавил, что перебои в авиасообщении продлятся только один день.

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Во время акции протестующие держали плакаты с лозунгами вроде "Мы не лимоны", на некоторых были латинские фразы, что является намеком на приверженность нового премьер-министра Барта де Вевера к использованию латыни при первой возможности.

Reuters

Reuters

Ожидается, что забастовка также приведет к перебоям в работе общественного транспорта и почты.

К протестам также присоединились пожарные и военнослужащие.

Запланированная пенсионная реформа поощряет тех, кто работает после достижения пенсионного возраста и имеет 35 лет стажа, тогда как досрочный выход на пенсию без 35 лет стажа грозит штрафом.

Новая система является менее благоприятной для лиц с низким уровнем доходов по сравнению с предыдущей, которая предусматривала единовременную выплату в зависимости от продолжительности трудового стажа.

Напомним, новое правительство Бельгии во главе с лидером N-VA Бартом де Вевером принес присягу 3 февраля – спустя почти восемь месяцев после того, как в стране состоялись парламентские выборы.

Де Вевер вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием центристской франкоязычной партии Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской Христианско-демократической и фламандской партии (CD&V) и Vooruit ("Вперед").

31 января пять партий достигли договоренности по ключевому вопросу, который наконец открыл путь к формированию правительства. Договоренность касалась основных социально-экономических мер будущего правительства Бельгии.