Наїзд авто на натовп у Мюнхені: кількість постраждалих зросла до 20
Новини — Четвер, 13 лютого 2025, 13:16 —
Внаслідок наїзду автомобіля на натовп, який брав участь у профспілковій демонстрації, постраждали вже 20 осіб.
Цю інформацію підтвердили у пресслужбі поліції, повідомляє "Європейська правда".
Правоохоронці зазначили, що усі постраждалі наразі отримують екстрену медичну допомогу.
Водночас в поліції додали, що двоє осіб отримали серйозні травми.
На місце аварії направили рятувальні вертольоти.
Як повідомляли, автомобіль марки Mini Cooper в’їхав у натовп, який брав участь у профспілковій демонстрації в центрі Мюнхена.
Водія затримали на місці, правоохоронці інформували, що він не представляє загрози. У поліції не зазначали, чи був наїзд на людей навмисним.
У четвер у Мюнхені проходив попереджувальний страйк профспілок. А у п’ятницю, 14 лютого, у місті розпочинається безпекова конференція, на яку з’їдуться лідери світових держав і провідні іноземні політики.
Нагадаємо, у грудні минулого року авто вʼїхало в натовп у Магдебурзі. Внаслідок цього інциденту постраждали від 60 до 80 людей.