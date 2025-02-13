Наезд авто на толпу в Мюнхене: число пострадавших возросло до 20

В результате наезда автомобиля на толпу, которая принимала участие в профсоюзной демонстрации, пострадали уже 20 человек.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции, сообщает "Европейская правда".

Правоохранители отметили, что все пострадавшие сейчас получают экстренную медицинскую помощь.

В то же время в полиции добавили, что два человека получили серьезные травмы.

На место аварии направили спасательные вертолеты.

AFP

Как сообщалось, автомобиль марки Mini Cooper въехал в толпу, которая участвовала в профсоюзной демонстрации в центре Мюнхена.

Водителя задержали на месте, правоохранители информировали, что он не представляет угрозы. В полиции не отмечали, был ли наезд на людей преднамеренным.

В четверг в Мюнхене проходила предупредительная забастовка профсоюзов. А в пятницу, 14 февраля, в городе начинается конференция по безопасности, на которую съедутся лидеры мировых держав и ведущие иностранные политики.

Напомним, в декабре прошлого года авто въехало в толпу в Магдебурге. В результате этого инцидента пострадали от 60 до 80 человек.