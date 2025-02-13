Болгарського міністра розкритикували за участь у заході посольства Росії

У Болгарії розкритикували міністра праці і соціальної політики Борислава Гуцанова за участь у конференції, організованій посольством РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Болгарське національне радіо.

Приводом для політичних реакцій стала фотографія з конференції, організованої посольством РФ у Софії, на якій видно Гуцанова, депутата Європарламенту Крістіана Вігеніна і колишнього прем'єра Симеона Сакскобургготського.

Захід було оголошено як Міжнародну наукову конференцію "Перехід від однополярного до багатополярного світу. Європа – Балкани – Болгарія". Конференція була присвячена 80-річчю Ялтинської конференції та 95-річчю від дня народження російського дипломата Євгена Примакова.

"Якби людина не знала, що Борислав Гуцанов – міністр праці та соціальної політики, то могла б спокійно вирішити, що це спеціальний посланник Москви. Замість того, щоб займатися соціальними проблемами Болгарії, він вважав за краще брати участь у міжнародній конференції, організованій російським посольством і форумом "Болгарія – Росія", – написав у Facebook представник коаліції "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" Явор Божанков.

Участь Гуцанова зазнала критики і з боку міністра охорони довкілля від квоти "БСП-Об'єднані ліві" Манола Генова.

"Я вважаю, що це неправильно, тому що Росія, все ж таки, ворожа держава. Якщо у нього є якісь особисті симпатії і він був присутній там не як міністр, то це його рішення. Однак, на мій погляд, необхідно вимагати в нього пояснення, а в партії мають дуже уважно визначати, у яких заходах їй брати участь, а в яких – ні", – заявив Генов.

Нагадаємо, у Болгарії 15 січня завершилась політична криза, що тривала щонайменше з березня минулого року. Новий уряд сформували три ідеологічно протилежні партії.

Про те, чи загрожує новий уряд Болгарії відносинам з Україною, читайте в статті "Прихована загроза для України".