Болгарского министра раскритиковали за участие в мероприятии посольства России

В Болгарии раскритиковали министра труда и социальной политики Борислава Гуцанова за участие в конференции, организованной посольством РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Болгарское национальное радио.

Поводом для политических реакций стала фотография с конференции, организованной посольством РФ в Софии, на которой видно Гуцанова, депутата Европарламента Кристиана Вигенина и бывшего премьера Симеона Сакскобургготского.

Мероприятие было объявлено как Международная научная конференция "Переход от однополярного к многополярному миру. Европа – Балканы – Болгария". Конференция была посвящена 80-летию Ялтинской конференции и 95-летию со дня рождения российского дипломата Евгения Примакова.

"Если бы человек не знал, что Борислав Гуцанов – министр труда и социальной политики, то мог бы спокойно решить, что это специальный посланник Москвы. Вместо того, чтобы заниматься социальными проблемами Болгарии, он предпочел участвовать в международной конференции, организованной российским посольством и форумом "Болгария – Россия", – написал в Facebook представитель коалиции "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) Явор Божанков.

Участие Гуцанова подверглось критике и со стороны министра охраны окружающей среды от квоты "БСП-Объединенные левые" Манола Генова.

"Я считаю, что это неправильно, потому что Россия, все же, враждебное государство. Если у него есть какие-то личные симпатии и он присутствовал там не как министр, то это его решение. Однако, на мой взгляд, необходимо требовать у него объяснения, а в партии должны очень внимательно определять, в каких мероприятиях ей участвовать, а в каких – нет", – заявил Генов.

Напомним, в Болгарии 15 января завершился политический кризис, длившийся как минимум с марта прошлого года. Новое правительство сформировали три идеологически противоположные партии.

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