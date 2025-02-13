У НАТО домовились про дві нові ініціативи для захисту повітряного простору

Міністри оборони держав Північноатлантичного альянсу в четвер, 13 лютого, започаткували дві нові багатонаціональні ініціативи з метою подальшого посилення захисту свого повітряного простору.

Як передає "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі НАТО.

На церемонії підписання, яка відбулась в штаб-квартирі НАТО, 15 членів Альянсу взяли на себе зобов'язання розробляти більш ефективні рішення проти повітряних загроз нижчого рівня – тобто загроз на висоті нижче 150 метрів.

Як уточнюється, зобовʼязання взяли Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Туреччина, Фінляндія та Франція.

Крім того, ті ж 15 членів НАТО разом із Чехією започаткували багатонаціональну ініціативу з пасивного повітряного спостереження – воно необхідне для виявлення повітряних загроз, які не можуть бути зафіксовані радарами й супутниками.

Додатково в Альянсі оголосили про посилення чинних ініціатив із захисту повітряного простору.

Румунія приєдналась до проєкту Modular GBAD, у межах якого розробляють модульну систему протиповітряної оборони, а Португалія і Туреччина – до ініціативи MAWI, спрямованої на впорядкування розміщення і управління запасами боєприпасів у НАТО.

"За допомогою проєктів з протидії повітряним загрозам нижчого рівня і пасивного повітряного спостереження члени Альянсу прагнутимуть разом розвивати і здобувати нові сили і засоби", – зазначили в НАТО.

Захист повітряного простору особливо важливий для країн Балтії, які наразі не мають власних систем ППО та авіації, тож покладаються на допомогу союзників в Альянсі.

За внутрішніми розрахунками Альянсу, його держави мають лише невелику частку сил і засобів ППО, необхідних для належного прикриття країн східного флангу в разі реальної війни.