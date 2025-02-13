В НАТО договорились о двух новых инициативах для защиты воздушного пространства

Министры обороны государств Североатлантического альянса в четверг, 13 февраля, начали две новые многонациональные инициативы с целью дальнейшего усиления защиты своего воздушного пространства.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

На церемонии подписания, которая состоялась в штаб-квартире НАТО, 15 членов Альянса взяли на себя обязательства разрабатывать более эффективные решения против воздушных угроз низшего уровня – то есть угроз на высоте ниже 150 метров.

Как уточняется, обязательства взяли Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Турция, Финляндия, Франция и Эстония.

Кроме того, те же 15 членов НАТО вместе с Чехией начали многонациональную инициативу по пассивному воздушному наблюдению – оно необходимо для выявления воздушных угроз, которые не могут быть зафиксированы радарами и спутниками.

Дополнительно в Альянсе объявили об усилении действующих инициатив по защите воздушного пространства.

Румыния присоединилась к проекту Modular GBAD, в рамках которого разрабатывается модульная система противовоздушной обороны, а Португалия и Турция – к инициативе MAWI, направленной на упорядочение размещения и управления запасами боеприпасов в НАТО.

"С помощью проектов по противодействию воздушным угрозам низшего уровня и пассивного воздушного наблюдения члены Альянса будут стремиться вместе развивать и приобретать новые силы и средства", – отметили в НАТО.

Защита воздушного пространства особенно важна для стран Балтии, которые пока не имеют собственных систем ПВО и авиации, поэтому полагаются на помощь союзников в Альянсе.

По внутренним расчетам Альянса, его государства имеют лишь небольшую долю сил и средств ПВО, необходимых для надлежащего прикрытия стран восточного фланга в случае реальной войны.