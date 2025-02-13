У Польщі переглянуть справу активістки, яка хотіла допомогти вагітній з абортом

Апеляційний суд Польщі постановив повернути на повторний розгляд резонансну справу Юстини Виджинської, яку у 2023 році засудили до громадських робіт за допомогу вагітній жінці з абортом.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Апеляція скасувала оскаржувану постанову про вирок Виджинській і направила справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Головною підставою для такого рішення суддя назвав неналежну укомплектованість суду, що ухвалював вирок. Водночас він підкреслив, що не оцінював дій Виджинської.

Виджинська, активістка ініціативи "Аборт без кордонів", у 2020 році допомогла вагітній жінці отримати пігулки для переривання вагітності. Остання пояснила, що чоловік заборонив їй їхати за кордон для здійснення аборту, забороненого у Польщі.

Активістка передала жінці таблетки, зокрема з огляду на насильство у парі, про яке їй розповіла постраждала. Але та не встигла ними скористатись, бо їх забрала поліція, яку викликав її партнер.

Після цього Виджинській інкримінували порушення Кримінального кодексу, який забороняє надання протизаплідних засобів. У березні 2023 року суд засудив її до восьми місяців обмеження волі.

На той час це був перший подібний суд у Європі, коли на порядку денному постала справа про пособництво в проведенні аборту.

У Польщі легальним є лише інформування про аборт, але не надання таблеток. Згідно з Кримінальним кодексом, "кожен, хто допомагає або спонукає вагітну жінку перервати вагітність, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років".

Нинішній польський уряд, однак, прагне помʼякшити антиабортне законодавство, одне з найбільш суворих у ЄС.