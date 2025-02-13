В Польше пересмотрят дело активистки, которая хотела помочь беременной с абортом

Апелляционный суд Польши постановил вернуть на повторное рассмотрение резонансное дело Юстины Выджинской, которую в 2023 году приговорили к общественным работам за помощь беременной женщине с абортом.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Апелляция отменила обжалуемое постановление о приговоре Выджинской и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Главным основанием для такого решения судья назвал ненадлежащую укомплектованность суда, который выносил приговор. При этом он подчеркнул, что не оценивал действий Выджинской.

Выджинская, активистка инициативы "Аборт без границ", в 2020 году помогла беременной женщине получить таблетки для прерывания беременности. Последняя объяснила, что муж запретил ей ехать за границу для осуществления аборта, запрещенного в Польше.

Активистка передала женщине таблетки, в частности учитывая насилие в паре, о котором ей рассказала пострадавшая. Но та не успела ими воспользоваться, потому что их забрала полиция, которую вызвал ее партнер.

После этого Выджинской инкриминировали нарушение Уголовного кодекса, который запрещает предоставление противозачаточных средств. В марте 2023 года суд приговорил ее к восьми месяцам ограничения свободы.

В то время это был первый подобный суд в Европе, когда на повестке дня появилось дело о пособничестве в проведении аборта.

В Польше легальным является только информирование об аборте, но не предоставление таблеток. Согласно Уголовному кодексу, "каждый, кто помогает или побуждает беременную женщину прервать беременность, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет".

Нынешнее польское правительство, однако, стремится смягчить антиабортное законодательство, одно из самых строгих в ЕС.