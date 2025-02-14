Глава МЗС Франції: хто повірить, що українці припинять боротьбу задля недолугої угоди?

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що проєкти "перемир’я", які не дають Україні жодної впевненості у своїй безпеці, не мають шансів на успіх і є неприйнятними для України.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар він опублікував у своєму X (Twitter) на тлі новин про перші контакти нового президента США з очільником Кремля.

Жан-Ноель Барро назвав нереалістичними плани будь-якої домовленості про припинення вогню, якщо вона не даватиме Україні ніякої впевненості у майбутньому.

Qui peut croire qu'après avoir héroïquement tenu tête 3 ans durant à leur agresseur avec le soutien de leurs alliés, les Ukrainiens puissent déposer les armes pour un accord bâclé qui ne garantisse pas durablement leur sécurité ? – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) February 13, 2025

"Хто може вірити, що після трьох років героїчного опору агресору за підтримки союзників українці можуть опустити зброю задля недолугої угоди, яка не гарантує їм безпеку у довгостроковій перспективі?", – зауважив Барро.

Президент Франції Емманюель Макрон у своїх коментарях щодо перших взаємодій Трампа і Путіна також наголосив, що мир на умовах, що винагороджують Росію за агресію, буде "поганою новиною для всіх", в тому числі і для США.

Тим часом глава Пентагону пом'якшив свої заяви щодо умов миру з Путіним і сказав, що це не "червоні лінії".

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