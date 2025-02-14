Глава МИД Франции: кто поверит, что украинцы прекратят борьбу ради "пустого" соглашения?

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что проекты "перемирия", которые не дают Украине никакой уверенности в своей безопасности, не имеют шансов на успех и неприемлемы для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий он опубликовал в своем X (Twitter) на фоне новостей о первых контактах нового президента США с главой Кремля.

Жан-Ноэль Барро назвал нереалистичными планы любой договоренности о прекращении огня, если она не будет давать Украине никакой уверенности в будущем.

Qui peut croire qu'après avoir héroïquement tenu tête 3 ans durant à leur agresseur avec le soutien de leurs alliés, les Ukrainiens puissent déposer les armes pour un accord bâclé qui ne garantisse pas durablement leur sécurité ? – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) February 13, 2025

"Кто может верить, что после трех лет героического сопротивления агрессору при поддержке союзников украинцы могут опустить оружие ради неудачного соглашения, которое не гарантирует им безопасность в долгосрочной перспективе?", – отметил Барро.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своих комментариях относительно первых взаимодействий Трампа и Путина также отметил, что мир на условиях, вознаграждающих Россию за агрессию, будет "плохой новостью для всех", в том числе и для США.

Между тем глава Пентагона смягчил свои первые заявления относительно условий мира с Путиным.

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