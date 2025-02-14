У МЗС Росії заявили, що країну не запрошували на конференцію в Мюнхені

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що представників РФ не запрошували на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Про це пише "РИА Новости", передає "Європейська правда".

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ не запрошували на Мюнхенську конференцію з безпеки.

За її словами, представників МЗС та інших органів там не буде.

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген також заявив, що жодних представників Росії не було акредитовано на захід.

Відтак за його словами, він "з обережністю" ставиться до заяви Вашингтона про те, що в Мюнхені заплановані переговори між "високопоставленими" представниками США і Росії.

Як відомо, американський президент Дональд Трамп заявив 13 лютого, що на Мюнхенській безпековій конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії.

Також під час цієї конференції має відбутися зустріч президента Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

"Європейська правда" інформувала, що її перенесли через те, що США потрібен час для того, щоб попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.

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