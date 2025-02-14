В МИД России заявили, что страну не приглашали на конференцию в Мюнхене

В Министерстве иностранных дел России заявили, что представителей РФ не приглашали на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом пишет "РИА Новости", передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ не приглашали на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

По ее словам, представителей МИД и других органов там не будет.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген также заявил, что никаких представителей России не было аккредитовано на мероприятие.

Поэтому, по его словам, он "с осторожностью" относится к заявлению Вашингтона о том, что в Мюнхене запланированы переговоры между "высокопоставленными" представителями США и России.

Как известно, американский президент Дональд Трамп заявил 13 февраля, что на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и России.

Также во время этой конференции должна состояться встреча президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

"Европейская правда" информировала, что ее перенесли из-за того, что США нужно время для того, чтобы поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.

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