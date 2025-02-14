Фон дер Ляєн анонсувала заходи, які дозволять країнам ЄС збільшити витрати на оборону

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн збирається запропонувати заходи, які дозволять країнам-членам ЄС збільшити свої витрати на оборону.

Про це вона оголосила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії нагадала, що країни ЄС з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну значно збільшили свої оборонні витрати.

Однак фон дер Ляєн переконана, що ЄС треба буде ще раз суттєво збільшити цю цифру.

Тому вона збирається запропонувати активувати положення про звільнення від оподаткування оборонних інвестицій.

За її словами, цей захід здійснюватиметься "контрольованим і обумовленим чином".

"Я також запропоную ширший пакет індивідуальних інструментів для вирішення конкретної ситуації кожної з наших держав-членів, починаючи з поточного рівня видатків на оборону і закінчуючи їхнім фінансовим становищем", – додала фон дер Ляєн.

В приватному порядку фон дер Ляєн також запропонувала задіяти положення про надзвичайний стан, аби дозволити країнам збільшити витрати на оборону.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що Європейський Союз повинен відмовитися від накладання жорстких фіскальних обмежень на оборонні витрати для своїх членів.