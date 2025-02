Президент ФРН: Трамп не зважає на встановлені правила, ми повинні це прийняти

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав пристосуватись до того факту, що нова адміністрація Дональда Трампа ігнорує встановлені правила.

Про це він сказав на відкритті Мюнхенської безпекової конференції у пʼятницю, 14 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Штайнмаєр наголосив на важливості того факту, що "провідна демократія і світова держава каже: ми можемо обійтися без правил".

"Нова американська адміністрація має дуже відмінний від нашого світогляд. Вона не зважає на встановлені правила, партнерство і довіру. Ми не можемо цього змінити. Ми повинні прийняти це, і ми можемо з цим впоратися", – додав він.

Німецький президент закликав європейських лідерів зберігати спокій перед "потоком оголошень" з Вашингтона.

"Ми не повинні застигнути в страху, або, як кажуть англійці, Let's not be a deer caught in the headlights (буквально "Не будьмо, мов олень, що застиг перед автомобільними фарами")", – наголосив Штайнмаєр.

У звʼязку з цим він закликав європейців розвивати та підтримувати партнерства та альянси, підкресливши, що "демократія – це не бізнес-модель".

Незвично різка промова Штайнмаєра була адресована учасникам Мюнхенської безпекової конференції, серед яких був і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Зазначимо, що президент Німеччини раніше вже критикував адміністрацію Трампа, зокрема мільярдера і власника X (Twitter) Ілона Маска за втручання в німецьку політику.