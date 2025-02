Президент ФРГ: Трамп не считается с установленными правилами, мы должны это принять

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал приспособиться к тому факту, что новая администрация Дональда Трампа игнорирует установленные правила.

Об этом он сказал на открытии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Штайнмайер подчеркнул важность того факта, что "ведущая демократия и мировая держава говорит: мы можем обойтись без правил".

"Новая американская администрация имеет очень отличное от нашего мировоззрение. Она не учитывает установленные правила, партнерство и доверие. Мы не можем этого изменить. Мы должны принять это, и мы можем с этим справиться", – добавил он.

Немецкий президент призвал европейских лидеров сохранять спокойствие перед "потоком объявлений" из Вашингтона.

"Мы не должны застыть в страхе, или, как говорят англичане, Let's not be a deer caught in the headlights (буквально "Не будем, как олень, застывший перед автомобильными фарами")", – подчеркнул Штайнмайер.

В связи с этим он призвал европейцев развивать и поддерживать партнерства и альянсы, подчеркнув, что "демократия – это не бизнес-модель".

Необычно резкая речь Штайнмайера была адресована участникам Мюнхенской конференции по безопасности, среди которых был и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Отметим, что президент Германии ранее уже критиковал администрацию Трампа, в частности миллиардера и владельца X (Twitter) Илона Маска за вмешательство в немецкую политику.