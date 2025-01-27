Президент Німеччини дав пораду симпатику "АдН" Маску

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прокоментував появу американського мільярдера Ілона Маска на заході ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це Штайнмар сказав під час візиту до меморіалу жертвам Голокосту в Освенцимі в понеділок, 27 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Президента Німеччини попросили прокоментувати заяву Маска у відеозверненні для передвиборчого заходу "АдН", де він розкритикував Німеччину за те, що вона "занадто багато уваги приділяє провині за минуле".

"Я не думаю, що Маск чекає моїх порад. Але моє переконання незмінне: відповідальність не має кінця", – сказав Штайнмаєр.

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Він порекомендував усім, хто вважає, що під відповідальністю Німеччини за Голокост можна підвести риску, "приїхати сюди зараз і шукати діалогу з тими, хто вижив" у тих подіях.

Штайнмаєр також зазначив, що такі місця, як колишній нацистський табір знищення, вчать нас "обережно поводитися з досвідом націонал-соціалістичної тиранії".

Згідно з опитуванням, більшість німців вважають, що підтримка Маском ультраправої "Альтернативи для Німеччини" позитивно вплинула на позиції партії перед достроковими виборами 23 лютого.

За півтора місяця до дострокових виборів партія демонструє зростання рейтингів.