Пісторіус: Європа не може замінити США в питаннях оборони в одну мить

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у п'ятницю, що Європі буде важко замінити американські війська на континенті.

Про це він сказав в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, його цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".

Його заяви з’явились на тлі спекуляцій про те, США можуть скоротити свою присутність в Європі.

"Нам доведеться компенсувати те, що американці роблять менше в Європі", – сказав Пісторіус.

Однак, за його словами, "це не може статись в одну мить".

Нещодавно глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що "суворі стратегічні реалії" не дозволяють США зосереджуватися в першу чергу на безпеці в Європі".

Він також казав, що європейські країни мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону.