Пісторіус: Європа не може замінити США в питаннях оборони в одну мить
Новини — П'ятниця, 14 лютого 2025, 16:33 —
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у п'ятницю, що Європі буде важко замінити американські війська на континенті.
Про це він сказав в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, його цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".
Його заяви з’явились на тлі спекуляцій про те, США можуть скоротити свою присутність в Європі.
"Нам доведеться компенсувати те, що американці роблять менше в Європі", – сказав Пісторіус.
Однак, за його словами, "це не може статись в одну мить".
Нещодавно глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що "суворі стратегічні реалії" не дозволяють США зосереджуватися в першу чергу на безпеці в Європі".
Він також казав, що європейські країни мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: