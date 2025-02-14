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Писториус: Европа не может заменить США в вопросах обороны в один миг

Новости — Пятница, 14 февраля 2025, 16:33 — Ирина Кутелева

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в пятницу, что Европе будет трудно заменить американские войска на континенте.

Об этом он сказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

Его заявления появились на фоне спекуляций о том, США могут сократить свое присутствие в Европе.

"Нам придется компенсировать то, что американцы делают меньше в Европе", – сказал Писториус.

Однако, по его словам, "это не может произойти в один миг".

Недавно глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что "суровые стратегические реалии" не позволяют США сосредотачиваться в первую очередь на безопасности в Европе".

Он также говорил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.

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Германия Мюнхен США
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