Писториус: Европа не может заменить США в вопросах обороны в один миг

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в пятницу, что Европе будет трудно заменить американские войска на континенте.

Об этом он сказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

Его заявления появились на фоне спекуляций о том, США могут сократить свое присутствие в Европе.

"Нам придется компенсировать то, что американцы делают меньше в Европе", – сказал Писториус.

Однако, по его словам, "это не может произойти в один миг".

Недавно глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что "суровые стратегические реалии" не позволяют США сосредотачиваться в первую очередь на безопасности в Европе".

Он также говорил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.