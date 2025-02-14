Писториус: Европа не может заменить США в вопросах обороны в один миг
Новости — Пятница, 14 февраля 2025, 16:33 —
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в пятницу, что Европе будет трудно заменить американские войска на континенте.
Об этом он сказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".
Его заявления появились на фоне спекуляций о том, США могут сократить свое присутствие в Европе.
"Нам придется компенсировать то, что американцы делают меньше в Европе", – сказал Писториус.
Однако, по его словам, "это не может произойти в один миг".
Недавно глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что "суровые стратегические реалии" не позволяют США сосредотачиваться в первую очередь на безопасности в Европе".
Он также говорил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.
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