Женева допоможе неурядовим організаціям через заморозку фінансування США
Міська рада Женеви оголосила про надзвичайну допомогу місцевим неурядовим організаціям, які втратили фінансування після заморозки іноземної допомоги США.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Tages-Anzeiger.
Сотні робочих місць в неурядових організаціях Женеви, а також в організаціях ООН опинилися під загрозою через скорочення американського фінансування зовнішньої допомоги.
"На сьогодні важко визначити точну кількість постраждалих неурядових організацій", – заявив представник Женевського міжнародного консультативного центру (CAGI).
У зв'язку з цим міська рада Женеви оголосила план екстреної допомоги для організацій на загальну суму 10 мільйонів швейцарських франків (11,1 мільйона доларів).
Адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID.
Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.
Тим часом федеральний суддя наказав адміністрації Трампа тимчасово скасувати заморожування фінансування, яке зупинило американську допомогу та роботу з розвитку в усьому світі.