Женева поможет неправительственным организациям из-за заморозки финансирования США

Городской совет Женевы объявил о чрезвычайной помощи местным неправительственным организациям, которые лишились финансирования после заморозки иностранной помощи США.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Сотни рабочих мест в неправительственных организациях Женевы, а также в организациях ООН оказались под угрозой из-за сокращения американского финансирования внешней помощи.

"На сегодня трудно определить точное количество пострадавших неправительственных организаций", – заявил представитель Женевского международного консультативного центра (CAGI).

В связи с этим городской совет Женевы объявил план экстренной помощи для организаций на общую сумму 10 миллионов швейцарских франков (11,1 миллиона долларов).

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID.

После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

На прошлой неделе президент США Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

Тем временем федеральный судья приказал администрации американского Трампа временно отменить замораживание финансирования, которое остановило американскую помощь и работу по развитию во всём мире.