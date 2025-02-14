Мерц запропонував Венсу погодити припинення вогню в Україні до початку переговорів з РФ

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом запропонував, щоб домовленості про припинення вогню в Україні було досягнуто до початку переговорів з Росією.

Про це Мерц розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Мерц зустрівся з Венсом на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Він зазначив, що обидва політики вважають, що загарбницька війна Росії проти України має завершитися якнайшвидше.

"Ми також поділяємо думку, що шлях до тривалого миру може бути успішним лише за умови тісної координації між Америкою та Європою. У нашій розмові я запропонував, щоб, як захід зміцнення довіри, було досягнуто домовленості про припинення вогню в Україні до початку переговорів з Росією", – зазначив Мерц.

За даними ЗМІ, віцепрезидент США Джей Ді Венс відмовився від зустрічі з Олафом Шольцом на Мюнхенській безпековій конференції, бо йому ще недовго бути канцлером.

Напередодні конференції Венс порадив німецьким політикам співпрацювати з усіма політичними партіями, в тому числі з праворадикальною "Альтернативою для Німеччини".