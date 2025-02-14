Мерц предложил Вэнсу согласовать прекращение огня в Украине до начала переговоров с РФ

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом предложил, чтобы договоренности о прекращении огня в Украине были достигнуты до начала переговоров с Россией.

Об этом Мерц рассказал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Мерц встретился с Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Он отметил, что оба политика считают, что захватническая война России против Украины должна завершиться как можно быстрее.

"Мы также разделили мнение, что путь к длительному миру может быть успешным только при условии тесной координации между Америкой и Европой. В нашем разговоре я предложил, чтобы, как мера укрепления доверия, была достигнута договоренность о прекращении огня в Украине до начала переговоров с Россией", – отметил Мерц.

По данным СМИ, вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от встречи с Олафом Шольцом на Мюнхенской конференции по безопасности, потому что ему еще недолго быть канцлером.

Накануне конференции Вэнс посоветовал немецким политикам сотрудничать со всеми политическими партиями, в том числе с праворадикальной "Альтернативой для Германии".