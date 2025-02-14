СМИ: в Румынии из-за президентских выборов перенесут учения НАТО

Из-за переноса президентских выборов в Румынии с декабря на май 2025 года было решено отложить военные учения под эгидой НАТО Dacian Spring 25.

Об этом узнал журнал Le Journal du Dimanche, сообщает "Европейская правда".

По информации источника Le Journal du Dimanche в военных кругах Франции, президентские выборы в Румынии изменят формат Dacian Spring 25, в которой изначально планировалось участие 5000 военнослужащих.

Для Франции, которая возглавляет многонациональный батальон в Румынии, эти масштабные учения имели решающее значение для оценки ее способности развернуть оперативную бригаду численностью в 3-5 тысяч французских солдат за десять дней на восточном фланге НАТО.

"Мы адаптируемся к политической ситуации", – пояснил Le JDD французский военный источник.

Повторные президентские выборы в Румынии состоятся 4 мая.

Сначала они должны были состояться в декабре прошлого года, но после экстренного заседания Конституционный суд Румынии решил аннулировать результаты первого тура из-за подозрений в иностранном вмешательстве в пользу антизападного кандидата Келина Джорджеску.

Румын в прошлом месяце уже предупреждали о возможном движении военной техники НАТО из-за запланированных учений.