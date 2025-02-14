Від Орбана йде багаторічний речник

Глава пресслужби премʼєр-міністра Угорщини Берталан Хаваші йде з посади після майже 15 років роботи з Віктором Орбаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MTI.

В урядовому інформаційному центрі повідомили, що речник премʼєра Угорщини йде у відставку, а "інформація про подальші завдання Берталана Хаваші буде надана пізніше".

Сам Хаваші публічно не коментував звільнення.

Фото: Telex

Берталан Хаваші починав професійну карʼєру як журналіст наприкінці 1990-х років.

2005 року його призначили керівником пресслужби Орбанової партії "Фідес", а з 2010-го він працював речником премʼєра Угорщини.

В останні роки керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини був відомий широкому загалу як людина, яка намагається тримати журналістів подалі від Орбана, щоб вони не могли ставити запитання.

Приміром, він приховував від загалу інформацію про кількатижневу відпустку Орбана в Індії.