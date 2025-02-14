От Орбана уходит многолетний спикер

Глава пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши уходит с должности после почти 15 лет работы с Виктором Орбаном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MTI.

В правительственном информационном центре сообщили, что пресс-секретарь премьера Венгрии уходит в отставку, а "информация о дальнейших задачах Берталана Хаваши будет предоставлена позже".

Сам Хаваши публично не комментировал увольнение.

Фото: Telex

Берталан Хаваши начинал профессиональную карьеру как журналист в конце 1990-х годов.

В 2005 году его назначили руководителем пресс-службы Орбановой партии "Фидес", а с 2010-го работал пресс-секретарем премьера Венгрии.

В последние годы руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии был известен широкой общественности как человек, который пытается держать журналистов подальше от Орбана, чтобы они не могли задавать вопросы.

К примеру, он скрывал от общественности информацию о многонедельном отпуске Орбана в Индии.