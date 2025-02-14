Міністр оборони Нідерландів: "перемирʼя" в Україні посилить загрозу для Балтії

Глава Міністерства оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що потенційне "припинення вогню" в Україні може призвести до зростання російської загрози для країн Балтії.

Про це він сказав журналістам перед засіданням нідерландського уряду в пʼятницю, 14 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Брекельманс наголосив, Нідерланди і надалі активно сприятимуть місії НАТО в Литві для захисту східного флангу Альянсу – зараз тим дислоковані близько 300 нідерландських військових.

"Навпаки, ми повинні будемо зробити там ще більше", – вважає глава Міноборони країни.

За його словами, можливе "припинення вогню" між Україною та Росією призведе до збільшення загрози в країнах Балтії.

"Росія може перекинути війська, а це означає, що загроза зростає", – пояснив міністр.

Нідерланди беруть участь у місії Enhanced Forward Presence у Литві ще з 2017 року. Вона покликана зміцнити східний фланг НАТО та стримувати Росію.

Минулого року країна продовжила розгортання своїх сил у країні Балтії до 2026-го.