Министр обороны Нидерландов: "перемирие" в Украине усилит угрозу для Балтии

Глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что потенциальное "прекращение огня" в Украине может привести к росту российской угрозы для стран Балтии.

Об этом он сказал журналистам перед заседанием нидерландского правительства в пятницу, 14 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Брекельманс подчеркнул, что Нидерланды и в дальнейшем будут активно способствовать миссии НАТО в Литве для защиты восточного фланга Альянса – сейчас там дислоцированы около 300 нидерландских военных.

"Наоборот, мы должны будем сделать там еще больше", – считает глава Минобороны страны.

По его словам, возможное "прекращение огня" между Украиной и Россией приведет к увеличению угрозы в странах Балтии.

"Россия может перебросить войска, а это означает, что угроза возрастает", – пояснил министр.

Нидерланды участвуют в миссии Enhanced Forward Presence в Литве еще с 2017 года. Она призвана укрепить восточный фланг НАТО и сдерживать Россию.

В прошлом году страна продолжила развертывание своих сил в стране Балтии до 2026-го.