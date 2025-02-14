Глава МЗС Китаю обіцяє відповідь на "цькування" з боку США

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий відповісти на будь-які подальші односторонні санкції США, назвавши такі кроки формою "цькування".

Про це він сказав у промові на Мюнхенській безпековій конференції в пʼятницю, 14 лютого, передає "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За словами глави китайської дипломатії, у Китаю "немає іншого вибору, окрім як іти до кінця", якщо США "прагнуть придушити і стримати Китай".

"Ми будемо рішуче реагувати на одностороннє цькування з боку США", – додав він.

Водночас Ван Ї висловив упевненість у тому, що Пекін і Вашингтон будуть співпрацювати ще довго в майбутньому.

"Нам потрібно посилити обміни для покращення взаєморозуміння і зміцнення довіри", – закликав глава МЗС Китаю.

Адміністрація Трампа запровадила 10-відсоткові тарифи на китайські товари за кілька днів після початку роботи, після чого оголосила про аналогічні кроки і щодо Мексики та Канади.

Пізніше Трамп призупинив свою погрозу запровадити 25-відсоткові мита для Мексики та Канади, погодившись на 30-денну паузу в обмін на поступки на кордоні та боротьбі зі злочинністю з двома сусідніми країнами. Але для Китаю такої відстрочки не було.

У відповідь на це Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що запровадить тарифи у відповідь проти США на низку товарів, поновивши торгову війну між двома найбільшими економіками світу.

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