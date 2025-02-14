Глава МИД Китая обещает ответ на "травлю" со стороны США

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин готов ответить на любые дальнейшие односторонние санкции США, назвав такие шаги формой "травли".

Об этом он сказал в речи на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, передает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы китайской дипломатии, у Китая "нет другого выбора, кроме как идти до конца", если США "стремятся подавить и сдержать Китай".

"Мы будем решительно реагировать на одностороннюю травлю со стороны США", – добавил он.

В то же время Ван И выразил уверенность в том, что Пекин и Вашингтон будут сотрудничать еще долго в будущем.

"Нам нужно усилить обмены для улучшения взаимопонимания и укрепления доверия", – призвал глава МИД Китая.

Администрация Трампа ввела 10-процентные тарифы на китайские товары через несколько дней после начала работы, после чего объявила об аналогичных шагах и в отношении Мексики и Канады.

Позже Трамп приостановил свою угрозу ввести 25-процентные пошлины для Мексики и Канады, согласившись на 30-дневную паузу в обмен на уступки на границе и борьбе с преступностью с двумя соседними странами. Но для Китая такой отсрочки не было.

В ответ на это Министерство торговли Китая объявило, что введет ответные тарифы против США на ряд товаров, возобновив торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

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