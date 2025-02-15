У Трампа розповіли, чому розмова із Зеленським була коротшою, ніж з Путіним

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, чому розмова президента США Дональда Трампа із його українським візаві Володимиром Зеленським тривала коротше, ніж розмова Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він розповів в інтерв’ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона, передає Державний департамент США, пише "Європейська правда".

Як розповів Рубіо, розмова Трампа та Зеленського, яка відбулася 12 лютого, тривала 45 хвилин.

Водночас Трамп повідомляв, що розмова із Путіним тривала понад годину, а у Кремлі стверджували – півтори.

Відтак держсекретар США зауважив, що люди звертають увагу на те, наскільки розмова Трампа та Зеленського була коротшою.

"Різниця в тому, що з Путіним треба мати перекладачів, і це займає цілу вічність туди-сюди. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть розмовляти і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше", – зазначив Рубіо.

13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Президент Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

14 лютого Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської безпекової конференції. Тоді Венс заявив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.

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