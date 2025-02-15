У Трампа рассказали, почему разговор с Зеленским был короче, чем с Путиным

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, почему разговор президента США Дональда Трампа с его украинским визави Владимиром Зеленским длился короче, чем разговор Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в интервью на шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона, передает Государственный департамент США, пишет "Европейская правда".

Как рассказал Рубио, разговор Трампа и Зеленского, который состоялся 12 февраля, длился 45 минут.

В то же время Трамп сообщал, что разговор с Путиным длился более часа, а в Кремле утверждали – полтора.

Поэтому госсекретарь США отметил, что люди обращают внимание на то, насколько разговор Трампа и Зеленского был короче.

"Разница в том, что с Путиным надо иметь переводчиков, и это занимает целую вечность туда-сюда. Зеленский свободно говорит на английском, и они могут разговаривать и общаться более непосредственно, и это происходит гораздо быстрее", – отметил Рубио.

13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

14 февраля Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда Вэнс заявил, что Вашингтон стремится достичь долговременного урегулирования войны.

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