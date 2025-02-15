Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що лише Україна може визначати, коли будуть умови для мирних переговорів.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".

Кошта заявив, що Україна три роки чинить опір російській агресії, а кремлівський правитель Владімір Путін зазнав невдачі у своїй спробі домінувати над нею.

"Сьогодні моє послання зрозуміле. Ми не здамося. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як невід'ємну частину нашого проєкту миру. Тільки Україна може визначити, коли є умови для переговорів. Припускати поступки до початку переговорів – величезна помилка", – підкреслив він.

За його словами, ЄС стоятиме пліч-о-пліч з Україною: "на переговорах, надаючи гарантії безпеки, у процесі відбудови" і на її шляху до ЄС.

Кошта зазначив, що сталий мир "не може бути простим припиненням вогню".

"Він не може дати Росії можливість напасти ще раз. Він не може винагородити агресора. Він повинен гарантувати, що Росія більше не буде становити загрозу для України, для Європи, для своїх сусідів", – зауважив президент Євроради.

Він резюмував, що без України і без Європейського Союзу не буде ні надійних і успішних переговорів, ні стійкого миру.

13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

Водночас президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".

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