Президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что только Украина может определять, когда будут условия для мирных переговоров.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Кошта заявил, что Украина три года сопротивляется российской агрессии, а кремлевский правитель Владимир Путин потерпел неудачу в своей попытке доминировать над ней.

"Сегодня мое послание понятно. Мы не сдадимся. Мы будем продолжать поддерживать Украину как неотъемлемую часть нашего проекта мира. Только Украина может определить, когда есть условия для переговоров. Допускать уступки до начала переговоров – огромная ошибка", – подчеркнул он.

По его словам, ЕС будет стоять бок о бок с Украиной: "на переговорах, предоставляя гарантии безопасности, в процессе восстановления" и на ее пути в ЕС.

Кошта отметил, что устойчивый мир "не может быть простым прекращением огня".

"Он не может дать России возможность напасть еще раз. Он не может вознаградить агрессора. Он должен гарантировать, что Россия больше не будет представлять угрозу для Украины, для Европы, для своих соседей", – отметил президент Евросовета.

Он резюмировал, что без Украины и без Европейского Союза не будет ни надежных и успешных переговоров, ни устойчивого мира.

13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

В то же время президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

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