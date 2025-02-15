Зеленський про промову Венса: союз Європи і США не можна втратити
Президент України Володимир Зеленський прокоментував суперечливу промову віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції, яка викликала бурхливу реакцію серед європейських політиків.
Про це він сказав у Мюнхені під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".
У Зеленського спитали, чи стали слова Венса "холодним душем" для європейців, на що він відповів:
"Дійсно цей союз Сполучених Штатів і Європи є дуже важливим. І зрозуміло, що європейці бояться тих чи інших заяв, а їх було багато від Америки, включаючи (промову Венса – Ред.), де не йдеться про укріплення цього союзу".
За словами українського президента, ті чи інші дії – це вибір США, а нинішня американська адміністрація більше зосереджена на внутрішніх проблемах.
"Але я вважаю, що цей союз не можна втратити. Від цього виграє тільки Путін, Північна Корея, а, може, це хтось", – резюмував Зеленський.
У своїй промові Венс, нагадаємо, звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова і відмові допускати праворадикальні партії до влади.
У відповідь глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.
Водночас президент США Дональд Трамп назвав промову Венса "чудовою".
З повним текстом промови можна ознайомитись у матеріалі "ЄвроПравди": "Цінності дезінформації" та зміна влади у Європі