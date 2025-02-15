Зеленский о речи Вэнса: союз Европы и США нельзя потерять: союз Европы и США нельзя потерять

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал противоречивую речь вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая вызвала бурную реакцию среди европейских политиков.

Об этом он сказал в Мюнхене во время общения со СМИ, сообщает "Европейская правда".

У Зеленского спросили, стали ли слова Вэнса "холодным душем" для европейцев, на что он ответил:

"Действительно этот союз Соединенных Штатов и Европы является очень важным. И понятно, что европейцы боятся тех или иных заявлений, а их было много от Америки, включая (речь Вэнса – Ред.), где речь не идет об укреплении этого союза".

По словам украинского президента, те или иные действия – это выбор США, а нынешняя американская администрация больше сосредоточена на внутренних проблемах.

"Но я считаю, что этот союз нельзя потерять. От этого выиграет только Путин, Северная Корея, а, может, это кто-то", – резюмировал Зеленский.

В своей речи Вэнс, напомним, обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и отказе допускать праворадикальные партии к власти.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.

В то же время президент США Дональд Трамп назвал речь Вэнса "замечательной".

С полным текстом речи можно ознакомиться в материале "ЕвроПравды": "Ценности дезинформации" и смена власти в Европе