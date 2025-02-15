Наезд авто на толпу в Мюнхене: в больнице умерли женщина и двухлетний ребенок

Через два дня после наезда автомобиля на толпу демонстрантов в Мюнхене от полученных тяжелых травм скончались двухлетняя девочка и 37-летняя женщина погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По данным полиции, по меньшей мере 39 человек получили ранения, когда 24-летний афганец въехал на своем автомобиле в демонстрацию, организованную профсоюзом ver.di в четверг.

По предварительной оценке, следователи предполагают, что преступление имело исламистскую подоплеку. Подозреваемый водитель находится под стражей.

Во второй половине дня субботы канцлер Олаф Шольц прибыл на место теракта и положил белую розу к импровизированному мемориалу.

Ранее стало известно, что подозреваемый гражданин Афганистана признался, что намеренно въехал в толпу демонстрантов в Мюнхене.

На фоне этого преступления канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство готовит новые депортационные рейсы в Афганистан для выходцев этой страны, которые находятся в немецких тюрьмах.