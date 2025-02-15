В G7 узгодили підхід щодо санкцій проти Росії
В Німеччині, на полях Мюнхенської безпекової конференції, відбулися переговори "Групи семи" на рівні міністрів закордонних справ, частина якої відбулася за участі українського міністра Андрія Сибіги.
За підсумками зустрічі міністри узгодили спільне рішення – заяву, яка є в розпорядженні "Європейської правди"
Члени G7 у документі висловили задоволення діалогом з Андрієм Сибігою, і нагадали про внесок держав-членів G7 у підтримку України, у тому числі через запровадження санкцій та використання доходів від заморожених російських суверенних активів.
"Сімка" нагадала, що цей тиск на Росію постійно підвищувалися у відповідь не небажання Росії йти на поступки.
Втім, на цій зустрічі G7 домовилася пов’язати подальші посилення санкцій з перебігом майбутніх мирних переговорів.
"Будь-які нові, додаткові санкції після лютого (2025 року) мають бути пов'язані з тим, чи докладатиме Російська Федерація реальних, добросовісних зусиль, спрямованих на припинення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній, незалежній державі", – йдеться у документі.
Також члени G7 підтвердили "непохитну підтримку України" у захисті її територіальної цілісності.
Рішення G7 узгоджуються консенсусом, отже, за цю позицію голосували і США.
Як повідомлялося, у Мюнхені США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України.
Водночас, Трамп нещодавно підтримав ідею про повернення РФ до G7.